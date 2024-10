Milan, Okafor: poco spazio e minuti. Cosa può dare rispetto ad Abraham?

Cosa può dare nel modulo di Fonseca?

Okafor ha giocato nel Milan in due posizioni: spesso esterno sinistro come alternativa solida a Rafael Leao e qualche volta come prima punta al centro dell'attacco a tre. Questo con il modulo e il modo di giocare di Stefano Pioli. Con Paulo Fonseca e le sue due punte, per Okafor potrebbe aprirsi lo spazio per giocare in un ruolo che potrebbe essere perfetto per lui. Una sorta di seconda punta intercambiabile con Morata. Come abbiamo detto, lo svizzero si gioca il posto da titolare con Abraham al fianco dello spagnolo contro l'Udinese. È vero che Alvaro non sta giocando da prima punta vera e propria, ma gioca tra centrocampo e attacco. Ma comunque libera spazio e attenzione alla difesa. E in questo contesto Okafor potrebbe dare quello che Abraham non sta dando: attacco alla profondità, velocità e freddezza sotto porta. Tolto l'errore contro l'Inter, infatti, Noah si è dimostrato un cecchino in area di rigore, in grado di segnare con delle medie molto importanti. Fonseca potrebbe avere trovare il ruolo perfetto per lui. LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal è un flop? Jimenez e una sorpresa: le carte di Fonseca