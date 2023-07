Tutto su Noah Okafor, attaccante svizzero dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Okafor

Nome: Noah Okafor

Luogo e data di nascita: Binningen (Svizzera), 24 maggio 2000

Scadenza contratto: 30.06.2028

Stipendio/ingaggio: 2 milioni di euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Ruolo Okafor: caratteristiche e skills

Ruolo: è un attaccante esterno perfetto per un 4-3-3 o un 4-2-3-1 a tutta fascia, ma con chiara propensione offensiva. Ha giocato da ala su entrambe le corsie, prediligendo quella destra per rientrare e tirare con il piede forte, il destro. Vista la sua fisicità, ha giocato anche da attaccante centrale con il Salisburgo, cercando di leggere gli spazi e andando in profondità. Caratteristiche e skills: Okafor abbina fisicità e velocità, doti che gli hanno permesso di fare svariati ruoli, pure l'ala in un 4-4-2.

Stipendio Okafor oggi al Milan

Quanto guadagna Noah Okafor al Milan? Il suo stipendio oggi è di 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, che al lordo delle tasse sono circa 3,16 milioni. Ma solo nella sua prima stagione: essendo stato infatti tesserato dopo il 2 luglio potrà usufruire dei benefici del Decreto Crescita solo nel 2024. Costo a bilancio: il prezzo del suo cartellino è stato di 14 milioni di euro di parte fissa più bonus. La quota annua di ammortamento, dunque, 'spalmata' nei cinque anni di durata del suo contratto, corrisponde a 2,8 milioni di euro (i bonus non si contano, n.d.r.). Il suo impatto a bilancio complessivo nella sua prima stagione (2023-24) al Milan, dunque, è di 5,96 milioni

Statistiche Okafor e rendimento

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2018-20 Basilea 54 7 5 2020-23 Salisburgo 110 34 23 2023- Milan - - -

*Aggiornate alla stagione 2022-23

Curiosità

Nato da padre africano e mamma svizzera, ha potuto scegliere la nazionale con la quale giocare. La scelta è ricaduta sulla Svizzera, con la cui maglia ha fatto tutta la trafila giovanile, dall'Under 15 alla Nazionale Maggiore.

Parla correttamente inglese, tedesco, e francese.

Il suo nome per intero è: Noah Arinzechukwu Okafor

Carriera

Basilea

Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, ha esordito in Prima squadra il 19 maggio 2018, segnando la sua prima rete qualche mese più tardi (28 luglio 2018). In patria resta solo due anni prima di passare al Salisburgo, ma abbastanza per totalizzare - da giovanissimo - 7 gol e 5 assist.

Salisburgo

Il 31 gennaio 2020 passa a titolo definitivo al Salisburgo, che lo acquista per 11,2 milioni di euro. Qui esordisce in Champions League, segnando anche un gol contro il Siviglia nella partita decisiva per il passaggio della fase a gironi del Salisburgo e segnando un piccolo record: nessuna squadra austriaca era mai approdata alla fase a eliminazione diretta. Il 6 settembre 2022 gioca e segna contro il Milan, mettendosi in mostra e accendendo su di sè i fari di calciomercato rossonero.

Milan

Il 22 luglio 2023 viene ufficialmente annunciato il suo acquisto al Milan. Il prezzo pagato per il suo cartellino è di 14 milioni di euro più bonus. Lui firma un contratto di 5 anni e sceglie il 17 come numero di maglia. "E' un sogno che si avvera, volevo solo il Milan. Quando me l'hanno detto andavo in giro con il sorriso stampato sul volto", le sue prime dichiarazioni (qui quelle integrali)