Stipendio Okafor, quanto guadagna al Milan: ingaggio e costo a bilancio

Milan, quanto 'impatta' l'acquisto di Okafor sui conti rossoneri

Okafor, che era sotto contratto con gli austriaci ancora per una stagione (scadenza 30 giugno 2024), firmerà oggi pomeriggio, a 'Casa Milan', l'accordo che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2027. Il giocatore, che, in carriera, ha anche indossato la maglie del Basilea in patria, percepirà 2,2 milioni di euro netti a stagione.