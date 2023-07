Crespo: “Milan, Okafor non segna tanto: contento se arrivasse a 10 gol”

Hernán Crespo , ex attaccante del Milan nella stagione 2004-2005 e oggi allenatore dell' Al-Duhail ( Qatar ) ha parlato di Noah Okafor , ultimo colpo di calciomercato dei rossoneri, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni di 'Valdanito' sull'attaccante svizzero, classe 2000 , prelevato per 15 milioni di euro circa dal RB Salisburgo .

Milan, l'opinione di Crespo sull'acquisto di Okafor

Sulle caratteristiche tecniche di Okafor: «Lo conosco bene, l’ho seguito in diverse partite. È un attaccante che fa molto movimento, capace di agire sia sull’esterno sia al centro. Però, diciamolo subito per evitare che i tifosi s’illudano, non è un classico centravanti e non ha nel DNA tantissimi gol. Non ha mai giocato nel campionato italiano, che per gli attaccanti è il più duro del mondo e ve lo dice uno che l’ha provato sulla propria pelle, e sarei contento per il Milan se arrivasse a un bottino di dieci gol».