Calciomercato Milan – Da Leao a Maignan: il punto sulle uscite del Diavolo

Non solo entrate, da chiarire diverse situazioni in uscita per il Milan: da Rafael Leao a Mike Maignan: ecco cosa filtra sul futuro

Il Milan cade all'Olimpico Grande Torino, il Torino si impone per 3-1 grazie alle reti di Zapata , Ilic e Ricardo Rodriguez . Per il Diavolo a segno Ismael Bennacer con un tiro dal dischetto. Ora, ad attendere i rossoneri, l'ultima gara di Serie A contro la Salernitana già retrocessa in Serie B. Poi tutte le energie saranno proiettate sul mercato. Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani chiamati a rinforzare la rosa, pensando anche alle possibili partenze.

Come riporta Calciomercato.com, infatti, nella testa della dirigenza del Milan non ci sono solo le entrate, ma c'è un occhio di riguardo anche per le uscite: da capire la situazione intorno a Ismael Bennacer e Yacine Adli, il primo, come vi abbiamo anticipato qualche periodo fa (LEGGI QUI), potrebbe lasciare Milanello in direzione Saudi Pro League in Arabia Saudita, mentre il francese non è certo della permanenza.