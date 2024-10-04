Profilo

Tutto su Tammy Abraham, attaccante dell'AC Milan e della Nazionale inglese, in prestito dall'AS Roma. Chi è, caratteristiche, età, quanti gol ha segnato, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatore Origini Abraham e breve Biografia Abraham è nato il 2 ottobre 1997 a Camberwell, un quartiere di Londra, da padre nigeriano e da madre inglese. Ha un fratello minore di nome Timmy, anch'egli calciatore Nome: Tammy Abraham Luogo e data di nascita: Londra, 2 ottobre 1997 Scadenza contratto: 30.06.2026 Stipendio/ingaggio: 4,5 M netti a stagione In prestito per: 1 anno Al Milan dal: 30 agosto 2024 Caratteristiche tecniche Abraham e ruolo Tammy Abraham è il classico centravanti, abituato al ruolo di prima punta. Le sue caratteristiche fisiche (194 cm per 80 kg) lo rendono perfetto per interpretare il ruolo di riferimento offensivo, anche se - per velocità e rapidità - può adattarsi bene anche sull'esterno. In carriera ha dimostrato qualche piccola difficoltà nella fase conclusiva (non sempre è letale al primo colpo), ma per quattro stagioni (tra il 2018 e il 2022), con tre squadre diverse (Aston Villa, Chelsea e Roma) è sempre andato in doppia cifra, contando le reti in tutte le competizioni. Carriera Entra nel settore giovanile del Chelsea a 8 anni e fa tutta la trafila fino all'esordio dell' 11 maggio 2016 contro il Liverpool. Quindi comincia a girare in prestito alla ricerca di spazio e minuti. Costruisce la sua gavetta tra il Bristol City e lo Swansea, ma sboccia poi all'Aston Villa nella stagione 2018-19, quando trascina i Villans alla promozione in Premier League con 26 gol segnati, un record. L'ultimo a superare quota 25 reti in una singola annata fu Andy Gray nel 1977. Di ritorno al Chelsea, resta in Blues due anni, chiudendo la sua prima stagione con 18 marcature e diventando il secondo giocatore più giovane del Club a raggiungere le 10 reti (dietro Arjen Robben), a 22 anni. L'anno successivo si conferma con 12 gol, che lo rendono il primo prodotto del vivaio del Chelsea ad andare in doppia cifra per almeno due stagioni consecutive dai tempi di Mike Fillery (1981-83). Il 17 agosto 2021 si trasferisce a titolo definitivo alla Roma, per circa 40 milioni di euro. L'impatto è notevole: chiude la stagione con 17 gol complessivi, di cui 9 (secondo miglior marcatore della competizione) in Conference League, vinta in finale contro il Feyenoord. La seconda stagione è meno positiva in termini realizzativi (appena 9 gol totali) e si chiude con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio che lo condizionerà per tutto il suo terzo anno in giallorosso, fatto di 12 presenze e un solo gol. Complessivamente, i gol segnati in Serie A con la maglia giallorossa sono 26. Abraham al Milan Il 30 agosto 2024 si trasferisce a titolo temporaneo all'AC Milan, nell'ambito di un'operazione di mercato che vede il milanista Alexis Saelemaekers compiere il percorso inverso con la medesima formula. Il prestito, della durata di un anno, scade il 30 giugno 2025. Stipendio Abraham e quanto vale Tammy Abraham arriva al Milan l'ultimo giorno del calciomercato estivo del 2024, in prestito annuale dalla Roma. Nella sua stagione in rossonero guadagnerà uno stipendio da 4.5 milioni netti, che al lordo si traducono in 5.9 M, grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Ma quanto vale oggi Abraham? La Roma lo ha pagato 40 milioni, ma dopo tre anni e una stagione passata ai box per il grave infortunio al ginocchio, il sito specializzato Trasfermarkt lo valuta complessivamente 10 milioni in meno, ovvero 30 M.

Trofei vinti Champions League 1 Chelsea: 2020-2021 Super Coppa Europea 1 Chelsea: 2021 Conference League 1 Roma: 2021-2022