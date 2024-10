Primavera – Bologna-Milan 3-1: Bonomi segna, poi il crollo. E adesso …

(fonte: acmilan.com) Arriva un'altra sconfitta per il Milan Primavera , la seconda consecutiva dopo quella in Youth League contro il Bayer Leverkusen, anche stavolta contro il Bologna con il risultato di 3-1 . Diverso lo svolgimento a Crespellano, con il vantaggio immediato dei rossoneri firmato da Bonomi e la successiva rimonta del Bologna con Ebone, Labedzki e Markovic. Dopo il pareggio con il Cesena nel turno precedente, i ragazzi di Mister Guidi non riescono a ritrovare l'appuntamento con la vittoria in Primavera 1, nell'ultimo appuntamento prima della sosta. Le premesse, come detto, erano state ottime ma il doppio colpo dei padroni di casa (Ebone al 29' e Labedzki al 32') ha un po' spento l'entusiasmo dei nostri.

Il risultato porta così il Milan Primavera al quinto posto della classifica, a tre punti dal primo posto ora occupato dalla Fiorentina, in un campionato come al solito molto equilibrato e pieno di sorprese. In questa 7ª giornata di Primavera 1 ai rossoneri sono mancate un po' di precisione e di cattiveria per pareggiare il grande agonismo messo in campo dal Bologna. Non sono mancate però le occasioni per ristabilire la parità prima del 3-1 dei rossoblù, giunto all'87'. Ora la sosta per ricaricare le energie e tirare il fiato, dopo un mese molto intenso di partite.