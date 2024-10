Primavera – Pagelle Bologna-Milan 3-1: Bakoune non molla, Ibrahimovic…

A partire forte è il Milan, al Diavolo bastano 10 minuti per portarsi avanti con Bonomi. Alla mezz'ora un black-out da parte dei ragazzi di Guidi spiana la strada al ribaltone dei rossoblù: prima Ebone pareggia i conti, poi Labedzki sigla il vantaggio.Il secondo tempo si apre con il Milan in attacco, il più pericoloso di inizio frazione è Bakoune, ma il laterale non riesce a pareggiare i conti. Le occasioni nitide tardano ad arrivare, a 20 minuti dalla fine ci prova anche Bonomi. Il Bologna si chiude e riparte. È Markovic a chiudere i conti a 90 secondi dal termine. Bologna-Milan termina 3-1.