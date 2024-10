Maximilian Ibrahimovic , figlio di Zlatan e punta titolare del Milan Primavera , si trova nel ritiro della Nazionale svedese under 18. Durante la sua prima esperienza con la nazionale, l'attaccante rossonero ha parlato al portale SvtSport. Ecco le sue parole sul sostegno della madre, la competizione con il fratello Vincent e cosa ha in comune con papà Zlatan .

Sull'importanza della mamma per la sua carriera

"Per me è semplicemente la migliore. Supporta moltissimo sia me che Vincent. Tiene unita la famiglia".