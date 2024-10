Milan-Udinese, probabile formazione: Fonseca verso il turnover?

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello da domani mattina. Fonseca ha preferito non attuare nessun tipo di turnover in questo inizio di stagione. Contro l'Udinese possibili alcuni cambi, alcuni obbligati, altri meno. Anche a causa dei rientri tardivi dalle varie Nazionali, ci potrebbe essere un ricambio. In difesa, vista la squalifica di Theo Hernandez, spazio a Terracciano. Anche Pavlovic dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Tomori. Non solo: Chukwueze potrebbe giocare al posto di Pulisic, visto che l'esterno tornerà quasi a ridosso della partita di San Siro. Occhio poi a Musah, che nelle prossime partite potrebbe dare fiato a Reijnders e Fofana. In attacco Okafor, si legge, lavora duro e potrebbe partire da titolare contro l'Udinese. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Udinese.