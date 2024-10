Kingsley Ehizibue, calciatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan in Serie A

Kingsley Ehizibue, calciatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sulla sfida contro il Milan, che si giocherà al rientro dalla sosta per le Nazionali. In particolare ha nominato quelli che potrebbero essere i tre pericoli principali, ovvero sia Rafael Leao, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Ecco, dunque, le sue parole in merito.