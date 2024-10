Milan, Loftus-Cheek e Musah in calo: Fonseca, servono le alternative

Milan, 'La Gazzetta dello Sport' parla delle scelte di Fonseca che non pensa alle alternative. In mediana poco spazio per Musah e Loftus-Cheek

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 ottobre - 09:30

Milan, Paulo Fonseca non guarda alle alternative che ha in panchina. L'allenatore portoghese ha trovato i suoi undici titolari e i minuti delle riserve sono calati sensibilmente partita dopo partita. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto reparto per reparto sui minuti giocatori da giocatori del Milan che di solito partono dalla panchina.

Milan, Fonseca pensi alle alternative: a centrocampo pochi minuti per Musah e Loftus-Cheek — Come ricorda la rosea, a centrocampo l'infortunio di Bennacer ha complicato i piani del Milan: le alternative restano Musah e Loftus-Cheek, che hanno visto i propri minuti di utilizzo calare partita dopo partita. Musah è stato titolare a Parma, ma con l'arrivo di Fofana, ha perso piano piano spazio, fino a sparire. Altre quattro volte da subentrato in campionato (63 minuti totali), mai in Champions League. Loftus-Cheek dentro da titolare fino a Milan-Liverpool e poi niente derby, niente Lecce e niente Fiorentina. L'inglese ha perso la partita contro la viola per un fastidio muscolare. Alla ripresa dovrebbe rientrare tra le alternative di Fonseca.