Ex Milan, Tonali ancora a segno: Newcastle leader nella volata Champions

Il gol di Tonali ha dato l'energia propulsiva a un Newcastle determinato a conquistare un posto nell'Europa che conta. I Magpies hanno dimostrato solidità e organizzazione, sfruttando al meglio l'espulsione di Nico Jackson nel Chelsea per indirizzare la partita a proprio favore. La vittoria contro un diretto concorrente come il Chelsea rappresenta un passo fondamentale nella loro corsa Champions.

Per Tonali, questo gol è l'ennesima conferma di un impatto significativo nella sua prima stagione in Premier League. La sua capacità di inserirsi e di trovare la via del gol, unita alla sua grinta e qualità a centrocampo, lo hanno reso un elemento chiave per il Newcastle di Eddie Howe. I tifosi rossoneri, pur rammaricandosi della sua partenza, non possono che riconoscere il suo talento e la sua affermazione nel competitivo campionato inglese.