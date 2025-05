Calciomercato Milan, Ricci: 'Futuro? Adesso penso a ...'

"Sicuramente positivo. Ho fatto anche tante partite in Nazionale, non posso che essere contento. Sono certo di avere margini di miglioramento su tantissime cose, anche il mister in questo mi sta aiutando molto". Così Samuele Ricci , centrocampista del Torino, ha parlato a SportMediaset della stagione granata. Il mediano italiano ha parlato anche del futuro: su di lui il pressing di Milan e non solo in vista del calciomercato estivo. Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Ricci non chiude la porta. Parole sibilline sul futuro

"Cosa mi riserva il futuro? Non lo so. Adesso penso solo al presente, sono fatto così. Penso a fare bene, ho responsabilità importanti qui e per adesso penso a questo". Ricci non si sbottona. Il centrocampista del Torino potrebbe essere uno dei nomi più caldi della Serie A. Piacerebbe anche al Milan, anche se il costo potrebbe essere alto (si parla di 30 milioni di euro).