Samuele Ricci , ormai da diverso tempo a questa parte, è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan , e con l'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe salire di quota e diventare il primo colpo della prossima estate. Il mediano del Torino , recentemente, è stato blindato a parole da Urbano Cairo, presidente del club granata. Che però a fronte di un'offerta importante potrebbe cedere. E d'altro canto nelle ultime ore sembra avere acquisito posizioni sulla lista della dirigenza del Diavolo il nome dell'ex allenatore della Lazio , che ha già rifiutato in passato questa proposta solo per una questione di progetto a medio termine.

Calciomercato Milan, Ricci primo colpo con l'arrivo di Sarri: ecco l'indizio che non lascia dubbi

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'la Repubblica', in un articolo pubblicato sul proprio sito. Secondo quanto riferito al momento sarebbero tre i nomi in corsa per l'incarico di allenatore del Milan. Qualche chance la conserva Sérgio Conceicao, mentre si seguono Massimiliano Allegri e soprattutto Maurizio Sarri. Qualora dovesse arrivare quest'ultimo, le cui quotazioni sono in rialzo, il primo colpo sarebbe un regista. Il Diavolo lo avrebbe individuato in Samuele Ricci, già voluto ai tempi della Lazio dall'allenatore toscano.