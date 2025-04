Calciomercato Milan, trovata la giusta contropartita per Ricci

Samuele Ricci al Milan in estate? Possibile per soldi più Filippo Terracciano | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Mancano poco più di due settimane alla finale di Coppa Italia che opporrà il Milan di Sérgio Conceição al Bologna di Vincenzo Italiano ma, comunque vada a finire questa (brutta) stagione, al quarto piano di Via Aldo Rossi già pensano a cambi nel management, in panchina e a una profonda rivoluzione nell'organico durante il calciomercato estivo. Il direttore sportivo, il nuovo allenatore e la società avranno davvero tanto lavoro da fare sulla rosa. In primis, quella di 'italianizzarla' un po'. PROSSIMA SCHEDA