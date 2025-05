In vista della prossima stagione il Milan, con ogni probabilità, cambierà l'allenatore e uno dei principali favoriti per sedersi in panchina sarebbe Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio, infatti, aveva già avuto un primo contatto con la dirigenza rossonera prima che arrivasse Sérgio Conceicao. A quei tempi il Diavolo stava meditando sull'esonero di Paulo Fonseca, ma alla fine decise di puntare sul suo connazionale, anche perché aveva ricevuto un 'no' proprio dal toscano. In ogni caso, nonostante quel precedente, sembra che il suo profilo sia tornato in voga proprio nelle ultime settimane.