Maurizio Sarri sarebbe uno dei nomi in corsa per la panchina del Milan: ecco quando può arrivare la decisione definitiva sul futuro

Uno dei nomi che si sono fatti negli ultimi tempi per la panchina del Milan è stato quello di Maurizio Sarri. I rossoneri, infatti, nel corso della prossima sessione di calciomercato, al termine della stagione corrente, dovrebbero separarsi con Sérgio Conceicao. Molto dipenderà dal successo o meno nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, ma ad oggi la sua permanenza sembra molto lontana. Anche perché, se dovesse arrivare un nuovo direttore sportivo come sembra, ci sarà quasi certamente un nuovo tecnico alla guida del Diavolo. E come detto più volte l'ex Lazio rappresenta uno dei candidati principali.