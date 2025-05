Milan, Emerson Royal verso il rientro: quale prospettive per il futuro?

Milan, Emerson Royal destino segnato? Il problema difesa a tre. E Jimenez...

I problemi di Emerson Royal per il suo futuro al Milan sembrano essenzialmente due. Si parte con il modulo: se la squadra dovesse davvero continuare con la difesa a tre, in quale ruolo potrebbe giocare? Per fare l'esterno a tutta fascia sembrerebbe essere troppo lento, mentre per fare il braccetto di destra sembrerebbe avere troppe poche doti difensive e troppe lacune. Il secondo problema è la concorrenza: Jimenez sembra in rampa di lancio per quel ruolo, sia per il presente che per il futuro. Questo a prescindere dal possibile riscatto di Walker in estate. Di spazio al Milan sembrerebbe essercene veramente poco, specialmente considerando che in inverno il brasiliano sembrava essere già stato venduto all'estero. Per questo il destino di Emerson Royal sembra immutabile: probabilmente in estate sarà addio, dopo mezza stagione giocata con la maglia del Milan, tante critiche e poche prestazioni importanti. Vedremo se la dirigenza rossonera riuscirà a non fare una minusvalenza con il brasiliano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chi è Mastantuono? Come gioca e i suoi numeri | VIDEO >>>