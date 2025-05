Calciomercato Milan, Franco Mastantuono, è nato il 14 agosto 2007 e non ha ancora compiuto 18 anni, ma sta brillando con il River Plate. Il giocatore ha firmato nel 2023 una proposta triennale con una clausola rescissoria a circa 41 milioni di euro, quando aveva ancora 16 anni. Una cifra elevatissima. Mastantuono è diventato anche il più giovane marcatore in gare ufficiali della storia del River Plate all'età di 16 anni, 5 mesi e 25 giorni. Il super talento è tornato di recente in auge per la splendida punizione con cui ha segnato contro il Boca Juniors. Per un trasferimento all'estero bisognerà aspettare il giorno del suo diciottesimo compleanno. Come racconta Calciomercato.com, il Milan sarebbe in prima fila tra i potenziali estimatori, ma ci sarebbe la fila tra Real Madrid e Manchester United. Chi è e come gioca Mastantuono?