Pagani su Mastantuono: “Talento straordinario, ma serve pazienza per il salto in Europa”

Ha poi aggiunto:

Secondo me, allo stato dell’arte siamo al cospetto di una promessa dal talento ancora molto etereo, rarefatto, ma è sacrosanto che sia così. Per dirne una, può maturare ancora molto nella fase di finalizzazione e in altri dettagli del suo gioco, come l’utilizzo del piede debole. Ma in casi come il suo la parte più bella è godersi la spensieratezza dei suoi colpi. Quella componente che spesso e volentieri si traduce in una sana incoscienza, quella sorta di duende interiore che seduce ad osare la giocata e a compierla con successo in un’impercettibile frazione di secondo. Nel calcio di oggi bisogna rieducare le persone alla pazienza, all’attesa della rivelazione, senza dover forzare tutto in nome del risultato". LEGGI ANCHE: Segui LIVE la partita di San Siro tra Milan e Lazio! >>>