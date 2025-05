Milan, con Liberali fai un errore: i talenti vanno preservati, non venduti

Milan, via Liberali? Sarebbe un errore clamoroso: ecco perché

Il problema vero è che Liberali è stato gestito male: prima colonna portante del Milan Futuro, poi panchine con Bonera e infine 'retrocesso' con il Milan Primavera di Guidi con l'exploit in Prima Squadra con il Genoa. Serviva chiarezza, continuità e non c'è stata e ora? Come riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, non ci sarebbero ancora trattative per il rinnovo di contratto tra Liberali e Milan, contratto in scadenza nel 2026. Secondo l'esperto, ci sarebbe la seria possibilità che il talento rossonero possa lasciare il Milan in estate. Sarebbe un grande errore. I talenti come Liberali vanno preservati, fatti crescere, sono un patrimonio importantissimo per il club. Si parla spesso di un Milan più italiano, ma se non si parte dalle basi, dai giovani importanti che crescono in casa, come si potrà mai migliorare sotto questo aspetto? In tutti questo, il Milan ha deciso di cercare il rilancio di Joao Felix, senza puntare su uno dei talenti splendenti del suo vivaio. Altra decisione che fa storcere il naso. Liberali è un giocatore sul quale il Milan dovrebbe puntare per il futuro, con un piano chiaro e preciso.