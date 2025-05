Milan, rinnovo per Maignan? La volontà del portiere, l’idea del club

Milan, è ora di valutare il rinnovo di Maignan — 'Magic Mike' è sempre più convinto dei suoi mezzi: dopo le critiche incassate, tra gennaio e febbraio, si è ripreso notevolmente tra marzo e aprile. Ha reagito con personalità ai tanti errori commessi prima e, ora, con il passaggio del Milan di Sérgio Conceição al 3-4-3, ha anche chiuso la sua porta a doppia mandata.

Nelle ultime quattro partite, tre 'clean sheet' per il numero 16 rossonero e soltanto un gol subito. Si sta trovando bene con il terzetto difensivo Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović e subisce anche meno tiri in porta. Maggio, però, è arrivato e Maignan si aspetta, a breve, un nuovo contatto con la dirigenza per discutere del rinnovo del suo contratto, altresì in scadenza il 30 giugno 2026.

La priorità del portiere è il Milan, ma ... — Nell'ultimo aggiornamento c'era stata un'intesa di massima (accordo fino al 30 giugno 2029, con stipendio intorno ai 5 milioni di euro con i bonus). Poi, però, da 'Casa Milan' hanno frenato e Maignan, ora, aspetta un segnale. Se non sarà rinnovo, il Milan sarà costretto a venderlo per non doverlo perdere tra un anno a parametro zero. La priorità di Maignan resta rimanere al Milan: vuole proseguire in rossonero anche senza qualificazione in Champions League.

Il 'CorSport', però, ha rivelato in finale come i rossoneri, nelle ultime settimane, abbiano provato a sondare il terreno per altri portieri per cautelarsi in caso di mancato prolungamento. Marco Carnesecchi dell'Atalanta è un nome che piace tanto nella sede di via Aldo Rossi, ma per ora nessun contatto ufficiale.