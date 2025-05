Adesso Furlani dovrà inevitabilmente cambiare obiettivo nella caccia al direttore sportivo per il Milan. Il proprietario Gerry Cardinale ha provato a ricucire i rapporti con Paratici: fumata nera. Zlatan Ibrahimović , suo Senior Advisor, propone, da tempo, Igli Tare come sua prima scelta.

Tare non convince in pieno. Potrebbe rimanere tutto così

Furlani ha incontrato e sentito Tare varie volte nelle ultime settimane, ma l'ex Lazio non lo convince in pieno. E anche il manager albanese, alla fine, potrebbe decidere di salutare tutto e tutti per via della lunga attesa. Insomma, per il 'CorSport', al Milan non sembrano avere le idee proprio così chiare.