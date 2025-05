È iniziato maggio , il mese della finale di Coppa Italia dello stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano , ma l'attenzione dei tifosi del Milan , in questo periodo, si concentra in egual modo tra campo e calciomercato . Quella partita sarà da vincere a tutti i costi per cercare di dare un colpo di coda a una stagione comunque fallimentare.

Concludere l'annata con il secondo trofeo stagionale e, perlomeno, la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League non lenirà il dolore per tutti gli obiettivi falliti (in primis Scudetto e qualificazione alla Champions League) ma renderebbe il commiato al 2024-2025 sicuramente più 'leggero' e speranzoso nell'annata che verrà. Inoltre, un Milan in Europa contribuirebbe ad attrarre sempre più giocatori nel nuovo progetto tecnico.