"Mattia Liberali è in una situazione contrattuale particolare. Il Milan lo deve rinnovare visto che il contratto scade nel 2026. Quest'anno ha avuto un percorso irregolare, gestito in maniera particolare: ha giocato in Prima Squadra, nel Milan Futuro e in Primavera. In questo momento non è stato affrontato ancora il discorso rinnovo. Ad oggi la tendenza è che le parti si incontreranno a fine anno per cercare la soluzione per il futuro, ma è possibile che Liberali possa scegliere una strada diversa e lontana dal Milan per il suo futuro".