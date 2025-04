Non è passato neanche un mese, ma al Milan viene nuovamente accostato Fabio Paratici . La telenovela per il nuovo direttore sportivo rossonero diventa più incalzante di una serie tv sudamericana, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e personaggi, presumibilmente usciti di scena, tornano alla ribalta. Eppure, ai tifosi del Diavolo non sembra entusiasmare troppo tale vicenda, poiché sottolinea, per l'ennesima volta, una confusione generale e dei reparti, quelli dirigenziali, apparentemente slegati.

La rivelazione di un incontro tra Paratici e Gerry Cardinale ha rimesso in pista l'ex dirigente della Juventus. Questo, andiamo per supposizioni, potrebbe spiegare il perché del rallentamento sulla trattativa per Igli Tare e dei rumors sull'interesse per Tony D'Amico. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma sembra esserlo anche il Milan. Un'effettiva decisione è ancora lontana dall'essere presa, il casting continua e a presentarsi sono sempre i soliti volti. A questo punto l'unica cosa che possiamo dare per certa, ma forse neanche troppo, è che il prossimo direttore sportivo rossonero sarà un dirigente che conosce bene il campionato italiano.