Milan, Paratici contattato di nuovo. La risposta e le motivazioni | PM NEWS

Il Milan continua la sua ricerca per il nuovo direttore sportivo. Di oggi la voce secondo cui Gerry Cardinale , proprietario rossonero e numero uno di RedBird, avrebbe incontrato Fabio Paratici qualche giorno fa. Un contatto dopo che il futuro dell'ex dirigente della Juventus sembrava poter essere lontanissimo da Milano. Ma come è andato l'incontro? Quale potrebbe essere il futuro di Paratici e quello del DS del Milan? Ecco le nostre ultime novità.

Milan, Paratici: nuovi contatti. Ecco tutta la verità e i retroscena

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Paratici sarebbe stato contattato di nuovo dal Milan un paio di settimane fa. Il dirigente avrebbe però declinato la proposta, non vedendo chiarezza nel progetto rossonero, puntando su un futuro non Italia. Paratici, con ogni probabilità, non sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. I nomi in prima linea resterebbero quelli di Igli Tare, libero, e Tony D'Amico, al momento sotto contratto con l'Atalanta. LEGGI ANCHE: Milan, il futuro di Theo Hernandez è segnato. Ecco il punto sul suo rinnovo>>>