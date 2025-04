DS Milan, la caccia continua: nuovo contatto con Paratici, ma Furlani punta a...

Il Milan continua la caccia al nuovo direttore sportivo e torna in voga il nome di Fabio Paratici. Ma Furlani valuta anche altri profili

Continua, e continuerà ancora, la ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan. Più che ricerca, però, appare come un'indagine. La dirigenza rossonera valuta, riflette, sceglie con calma e giudizio, sa che non può sbagliare e sul banco i profili sono diversi. In queste ultime ore rispunta il nome di Fabio Paratici, e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, vi sarebbe stato un nuovo contatto tra l'ex dirigente della Juventus e Gerry Cardinale attraverso una videochiamata.