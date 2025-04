Nuovo allenatore Milan, i possibili candidati alla sostituzione di Conceicao

Uno dei papabili - citato, non a caso, anche da Conceicao nel post-partita di Venezia-Milan - è Massimiliano Allegri . Con il quale, però, non ci sono stati al momento contatti ufficiali . L'ex allenatore della Juventus , però, è libero - così come Maurizio Sarri , che piace a Tony D'Amico , candidato insieme a Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.

Conte? Se divorzia dal Napoli. Ma Conceicao ...

Il Bologna e il Como sembrano non voler mollare Vincenzo Italiano e Cesc Fàbregas, così come non è detto che Gian Piero Gasperini lasci effettivamente l'Atalanta. Sullo sfondo, restano Roberto De Zerbi, nonostante le quotazioni in calo e, ovviamente, Antonio Conte, a patto che divorzi dal Napoli. Dai giochi, probabilmente, non andrebbe tolto neanche Conceicao. Che rimane in uscita, ma, magari, vincendo la Coppa Italia ... LEGGI ANCHE: Il Brasile chiama, Ancelotti aspetta. Ma due italiane sperano ancora >>>