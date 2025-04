Il Brasile chiama, Ancelotti aspetta. Ma due italiane sperano ancora

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Carlo Ancelotti poiché, come appare ormai molto probabile, al termine di questa stagione l'allenatore italiano concluderà la sua seconda esperienza al Real Madrid nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2026 .

Per andare dove? C'è chi dà già per concluso un accordo con la CBF, la Federcalcio brasiliana: Ancelotti diventerebbe Commissario Tecnico del Brasile già a giugno, per le due delicatissime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma contro Ecuador e Paraguay.