Calciomercato, il Milan pesca il nuovo difensore centrale in Premier League

Manca ormai davvero poco, 15 giorni, alla finale di Coppa Italia tra il Milan di Sérgio Conceição e il Bologna di Vincenzo Italiano e mentre l'attenzione dei tifosi è rivolta quasi per intero a questo evento, al quarto piano di Via Aldo Rossi gettano già le basi per il calciomercato estivo. A prescindere da come andrà l'atto conclusivo della coppa nazionale e dalla partecipazione o meno del Diavolo alla prossima edizione dell'Europa League. C'è, infatti, tanto lavoro da fare a 'Casa Milan' per il rilancio nella stagione 2025-2026. PROSSIMA SCHEDA