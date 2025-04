Milan, il futuro di Theo Hernandez è segnato. Ecco il punto sul suo rinnovo

La stagione si avvicina alla sua conclusione e con essa arriva anche il tempo dei bilanci. Il Milan , in questo senso, ha ancora tanti punti su cui riflettere, Ds, panchina e calciomercato, ma quest'oggi parliamo di un altro tema scottante: i rinnovi di contratto. Già, poiché sono diversi i giocatori rossoneri ancora in bilico e fra questi c'è anche Theo Hernandez .

Milan, Theo Hernandez dice addio? No, ma il rinnovo resta in bilico. Le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il terzino francese sta bene a Milano, sta bene in rossonero e vuole continuare la sua avventura col Diavolo e quella maglia che è stata del suo idolo, ovvero Paolo Maldini. Dal Milan, però, filtrerebbe l'intenzione di non proporre un ricco prolungamento, sottolineando che le cifre attuali d'ingaggio, 4,5 milioni di euro più bonus, risulterebbero in linea di massima le stesse per un nuovo contratto, con l'attuale che scade a giugno 2026.