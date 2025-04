Pagelle, Empoli-Milan Primavera: Scotti e Bonomi deludono. Liberali…

Oggi, al centro sportivo di Petronio, alle ore 16:00, è andata in scena Empoli-Milan, sfida valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 1, stagione 2024-25. La gara, terminata 1-0, ha visto protagoniste due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi. Di seguito, le pagelle dei rossoneri secondo Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA >>>