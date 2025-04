Milan, buone notizie da Emerson Royal: ecco quando tornerà in gruppo

Ora, però, Emerson Royal - come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola - ha iniziato a lavorare sul campo e la prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Pertanto, potrebbe tornare disponibile nelle ultime gare della stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pesca il nuovo difensore centrale in Premier League >>>