Milan-Bologna: una finale di Coppa Italia dal sapore storico all’Olimpico

Dall'altra parte del campo, il Bologna si presenta a questa finale con la consapevolezza di aver già compiuto un percorso straordinario. La squadra emiliana, guidata con maestria da Vincenzo Italiano, sogna di riportare a casa un trofeo che manca da ancora più tempo: ben 51 anni. L'ultima gioia rossoblù in Coppa Italia risale infatti al lontano 1974. Un'attesa che rende questa finale ancora più carica di significato per l'intera città. Con due Coppe Italia in bacheca, il Bologna ha l'opportunità di scrivere una pagina indimenticabile della propria storia.