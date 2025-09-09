Tesser: “Occhio al Milan di Allegri: centrocampo di altissimo livello”

Pianeta Milan
Attilio Tesser, allenatore, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb'
Daniele Triolo 

L'allenatore Attilio Tesser ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla redazione di 'TuttoMercatoWeb' e, come primo tema, ha parlato del Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica e, a suo dire, grande favorito anche per la vittoria dello Scudetto nella stagione 2025-2026.

"Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest'anno ha anche i ricambi di alto livello", l'opinione di Tesser, il quale, poi, in merito ad una possibile antagonista degli azzurri in quest'annata, ha fatto i nomi delle 'solite note' del calcio italiano.

"Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L'Inter s'è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Massimiliano Allegri - la sua opinione: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello".

Infine, parlando di Dušan Vlahović, giocatore che avrebbe potuto trasferirsi dalla Juventus al Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato, Tesser ha chiosato a 'TMW': "Tutti pensavano che fosse in uscita. Però il suo stipendio non era certo semplice. Il calciatore è stato bravo, ha lavorato e ha sfruttato tutte le opportunità. È un giocatore forte. Se gioca al meglio delle possibilità è un ulteriore acquisto".

