Tesser: “Occhio al Milan di Allegri: centrocampo di altissimo livello”

"Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus , Milan e Inter , se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L'Inter s'è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Massimiliano Allegri - la sua opinione: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello".

Infine, parlando di Dušan Vlahović, giocatore che avrebbe potuto trasferirsi dalla Juventus al Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato, Tesser ha chiosato a 'TMW': "Tutti pensavano che fosse in uscita. Però il suo stipendio non era certo semplice. Il calciatore è stato bravo, ha lavorato e ha sfruttato tutte le opportunità. È un giocatore forte. Se gioca al meglio delle possibilità è un ulteriore acquisto".