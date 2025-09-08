Pianeta Milan
Deschamps: “Rabiot gioca poco per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò”

Didier Deschamps Francia
Deschamps, allenatore della Nazionale Francese, ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita contro l'Islanda: le parole su Rabiot
Negli ultimi anni la Francia è sempre stata tra le nazioni più rappresentate all'interno dell'organico del Milan. Nonostante l'addio di Theo Hernandez e il sempre più vicino addio di Adli, la sostanza non cambia. In rosa ci sono ancora Maignan (il capitano rossonero), Fofana e i nuovi arrivati Nkunku e Rabiot. Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale Francese, ha parlato proprio di quest'ultimo durante la conferenza stampa in vista della partita della sua Francia contro l'Islanda. Ecco, qui di seguito, le sue parole sul nuovo centrocampista del Milan.

Milan, Deschamps parla di Rabiot

"Ovviamente perdiamo due elementi molto importanti con Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ma ho fatto una lista, ho richiamato Kingsley Coman. Non rinuncerò a ciò che facciamo bene e a mettere in difficoltà l’avversario".

LEGGI ANCHE: Nkunku, il rebus di Allegri: la soluzione al dilemma dell'abbondanza>>>

Su Adrie Rabiot: "Ho delle opzioni. Adrien ha giocato in una certa posizione (con l’Olympique Marsiglia, ndr). Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò".

