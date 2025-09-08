Deschamps: “Rabiot gioca poco per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò”

Negli ultimi anni la Francia è sempre stata tra le nazioni più rappresentate all'interno dell'organico del Milan. Nonostante l'addio di Theo Hernandez e il sempre più vicino addio di Adli, la sostanza non cambia. In rosa ci sono ancora Maignan (il capitano rossonero), Fofana e i nuovi arrivati Nkunku e Rabiot. Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale Francese, ha parlato proprio di quest'ultimo durante la conferenza stampa in vista della partita della sua Francia contro l'Islanda. Ecco, qui di seguito, le sue parole sul nuovo centrocampista del Milan.