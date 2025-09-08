Gattuso Ct dell’Italia, Bastoni esalta l’ex Milan: “Trasmette grinta e voglia”

L'attuale CT dell'Italia ed ex leggenda del Milan, Gattuso elogiato da Bastoni. Ecco le parole del difensore italiano.
Gennaro Gattuso, ex leggenda del Milan, ha da poco esordito come commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex centrocampista raccoglie l’eredità non facile da Luciano Spalletti. Il quale, con lui in panchina gli azzurri sono reduci da un Europeo deludente e vicini al rischio di non qualificarsi per la terza volta consecutiva ai Mondiali. La prima partita sulla panchina azzurra di Gattuso, però, ha fatto ricredere anche i più scettici.
Gattuso, elogiato anche da Bastoni: "Ha una leadership incredibile. Quando sei stanco ti ..."
—
Dopo il match contro l’Estonia, vinto per 5-0, sono arrivati tanti elogi per l’ex numero 8 rossonero. Tra questi anche quelli di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, che al di là dei colori ha speso belle parole per Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.