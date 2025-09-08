Pianeta Milan
Ventura: “Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria”

Gian Piero Ventura
L'ex CT della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra guidata da Gattuso, ex Milan
L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch’io lo Sport' per parlare del momento che sta attraversando la squadra guidata da Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ventura sull'Italia: "Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Gattuso..."

“Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Tutti segnali positivi, mi auguro sia l’inizio di qualcosa, in attesa di test più probanti dell’Estonia”.

La carriera di Ventura come CT della Nazionale

Fu annunciato come successore di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ancor prima che iniziasse l'europeo del 2016. Durante le qualificazioni del Mondiale del 2018, poi vinto dalla Francia guidata dalla nuova stella Kylian Mbappe, la Nazionale Italiana si ritrovò a dover affrontare i playoff contro la Svezia: all'andata subì una sconfitta, mentre al ritorno, in casa, la squadra non andò oltre il pareggio, mancando così l'accesso alla Coppa del Mondo 60 anni dopo l'ultimo ed unico precedente. Venne poi esonerato dalla FICG nel novembre del 2017 in mezzo ad un mare di contestazioni.

