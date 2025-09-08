Ventura: “Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria”

L'ex CT della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra guidata da Gattuso, ex Milan

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura , è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch’io lo Sport' per parlare del momento che sta attraversando la squadra guidata da Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan . Ecco, di seguito, le sue parole:

Ventura sull'Italia: "Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Gattuso..."

“Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Tutti segnali positivi, mi auguro sia l’inizio di qualcosa, in attesa di test più probanti dell’Estonia”.