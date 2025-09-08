Ventura: “Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria”

La carriera di Ventura come CT della Nazionale—
Fu annunciato come successore di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ancor prima che iniziasse l'europeo del 2016. Durante le qualificazioni del Mondiale del 2018, poi vinto dalla Francia guidata dalla nuova stella Kylian Mbappe, la Nazionale Italiana si ritrovò a dover affrontare i playoff contro la Svezia: all'andata subì una sconfitta, mentre al ritorno, in casa, la squadra non andò oltre il pareggio, mancando così l'accesso alla Coppa del Mondo 60 anni dopo l'ultimo ed unico precedente. Venne poi esonerato dalla FICG nel novembre del 2017 in mezzo ad un mare di contestazioni.
