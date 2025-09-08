De Paola sull’ex Milan Gattuso: “Ha una grinta che non ti fa pensare ai dubbi”

De Paola: "Gattuso è adrenalina, così come Buffon e Bonucci"

Che impressioni le ha lasciato la prima uscita dell'Italia contro l'Estonia?"Mi aspettavo esattamente quello che si è visto in campo, ossia la grinta del proprio allenatore. In Nazionale purtroppo non si può seminare troppo e tutto sta nella scelta dei giocatori. Se si è bravi in questo si ottengono i risultati. Questa è anche un'arma a doppio taglio, perché se cala la tensione e l'attenzione poi non ci sono altre basi a cui aggrapparsi. Quello che serve è una Nazionale un po' "ignorante", muscolare e che va solo a testa bassa a fare gol. Del resto Gattuso è adrenalina, così come Buffon e Bonucci. La domanda è se i giocatori riusciranno a rimanere così per tutte le prossime partite".