Martorelli: “Allegri ha sperato di portare a casa Vlahovic fino all’ultimo”

pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, Giocondo Martorelli ha parlato del mercato del Milan ed altre big
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, Giocondo Martorelli ha offerto la sua analisi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com , dove ha parlato di Milan, Napoli ed Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Chi ha fatto un ottimo mercato è sotto gli occhi di tutti: il Napoli. Gli azzurri si sono mossi all’insegna della lungimiranza in tutti i ruoli raddoppiandoli. Lucca? L’importante è come lo vede Antonio Conte. Non è pronto per fare il titolare, così il Napoli ha preso Hojlund. C’è da farlo crescere, aspettarlo. Deve lavorare per guadagnarsi un posto in prima classe”.

Sull' Inter che avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: "Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo. Da chi mi aspettavo di più oltre che dall'Inter? Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.

