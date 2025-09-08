Pianeta Milan
INTERVISTE

Barzagli: “Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti”

Barzagli: “Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti” - immagine 1
Andrea Barzagli, campione del mondo ed ex colonna della difesa juventina, ha parlato di diversi temi ai microfoni della Gazzetta dello Sport
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Andrea Barzagli, campione del mondo ed ex colonna della difesa juventina, ha riflettuto sul suo ruolo di allenatore, sugli insegnamenti che un allenatore dovrebbe trasmettere ai suoi giovani calciatori e sul ruolo del difensore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ecco, di seguito, le sue parole:

Barzagli, l'arte di difendere: "Si impara solo dagli errori"

—  

"Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti. La mentalità vincente la acquisisci... quando vinci. È la voglia di migliorarsi, di crescere, perché certe volte una vittoria ti fa lavorare meno, e invece è esattamente il contrario. Devi lavorare di più".

Sul Napoli. I campioni d'Italia non dovrebbero correre questo rischio secondo l'ex difensore della Juventus: "Diciamo che ha un allenatore che su questo raramente sbaglia". Un pensiero anche sui più grandi allenati da Gennaro Gattuso, suo ex compagno di Nazionale e nuovo commissario tecnico dell'Italia: "Soprattutto un’Italia convinta, con la cattiveria giusta. È stata una risposta importante da parte del gruppo. Un buon inizio. Credo che anche Rino sia stato contento".

Sui giovani difensori: "Purtroppo è un ruolo infame. Cresci quando sbagli, capisce l’errore e non ti fai più fregare. Si migliora nelle letture, e quelle le puoi capire solo in partita, quindi giocando. In Italia abbiamo una grande tradizione di difensori, anche quelli che erano forti già da giovani poi sono migliorati ancora di più con l’esperienza".

