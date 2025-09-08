Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Tonali: “La Premier League mi ha aiutato. Ecco cosa cambia …”

INTERVISTE

Ex Milan, Tonali: “La Premier League mi ha aiutato. Ecco cosa cambia …”

Ex Milan, Tonali: 'La Premier League mi ha aiutato. Ecco cosa cambia ...'
Tonali, ex Milan ora al Newcastle, parla del suo approdo in Premier League e della sfida di stasera tra Israele e Italia.
Francesco De Benedittis

L’ex centrocampista del Milan, ora al Newcastle, Sandro Tonali, in vista della partita di questa sera ha parlato della gara contro l’Israele, in programma alle 20:45, e del suo approdo in Premier League. Ecco le sue parole.

Ex Milan, Tonali: "La Premier è un campionato veloce rapido e fisico"

—  

“Dopo il riscaldamento, i giocatori possono giocare in qualsiasi stadio. Io quando gioco mi concentro e basta, non guardo più all’esterno. Anche quando abbiamo giocato con 80mila persone, per noi è stato uguale, giochiamo come fossimo al campetto e portiamo quanto preparato nel corso della settimana. Domani affronteremo un avversario da rispettare, dotato di giocatori forti, per cui non dobbiamo sottovalutare nessuno ma praticare il nostro calcio. Quando sei in difficoltà lavori di più, capisci bene quali sono davvero le cose che vuoi fare e quelle a cui tieni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026

Poi la Premier mi ha aiutato, si gioca un calcio differente, poco tattico ma molto veloce, rapido e fisico. Questa è la differenza che sussiste con gli altri Campionati. Ma non solo questo, è il lavoro che c’è dietro tutti i giorni".

Leggi anche
Martorelli: “Allegri ha sperato di portare a casa Vlahovic fino all’ultimo”
Barzagli: “Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA