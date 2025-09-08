Ex Milan, Tonali: 'La Premier League mi ha aiutato. Ecco cosa cambia ...'

Tonali, ex Milan ora al Newcastle, parla del suo approdo in Premier League e della sfida di stasera tra Israele e Italia.
Ex Milan, Tonali: "La Premier è un campionato veloce rapido e fisico"
“Dopo il riscaldamento, i giocatori possono giocare in qualsiasi stadio. Io quando gioco mi concentro e basta, non guardo più all’esterno. Anche quando abbiamo giocato con 80mila persone, per noi è stato uguale, giochiamo come fossimo al campetto e portiamo quanto preparato nel corso della settimana. Domani affronteremo un avversario da rispettare, dotato di giocatori forti, per cui non dobbiamo sottovalutare nessuno ma praticare il nostro calcio. Quando sei in difficoltà lavori di più, capisci bene quali sono davvero le cose che vuoi fare e quelle a cui tieni.