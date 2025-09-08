Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Cozza: “Milan? Nessun rimpianto. Mi ha dato tanto e fatto crescere”

Cozza: 'Milan? Nessun rimpianto. Mi ha dato tanto e fatto crescere'
Francesco 'Ciccio' Cozza, simbolo della Reggina, è passato anche per il settore giovanile del Milan: ecco i suoi ricordi dell'epoca
Francesco 'Ciccio' Cozza, classe 1974, ha fatto grandi cose, nella sua carriera di calciatore, con la maglia della Reggina, club in cui è cresciuto. Non tutti ricordano, però, che Cozza per due anni, dal 1992 al 1994, ha fatto parte del settore giovanile del Milan.

Ex Milan, Cozza: "Andare lì, qualcosa di unico. Che ricordi"

Con la Prima Squadra di Fabio Capello, il giovane Cozza ha disputato una sola partita ufficiale, Milan-Piacenza 1-1, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia il 10 novembre 1993 e non ha mai giocato in campionato. Poi, nell'estate 1994, la cessione alla Reggiana e la sua avventura rossonera si è interrotta così.

“Sono arrivato da ragazzino a Reggio Calabria a 12 anni e poi mi sono trasferito al Milan a 15. Per me, nato e cresciuto in un paesino di 20mila abitanti sulla parte ionica della Calabria, andare lì è stato qualcosa di unico. Allora non c’erano telefonini, niente, un’altra vita rispetto a quella di oggi, ma che ricordi”, ha dichiarato Cozza in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Vedevo il Milan in televisione e pensavo che volevo giocare con loro"

A proposito di ricordi, ecco come ha proseguito Cozza sui rossoneri: “Io vedevo il Milan e tutti quei campioni solo in televisione al Novantesimo Minuto .... L’unica cosa a cui pensavo era che volevo arrivare a giocare con loro”. E sui possibili rimpianti per non aver mai avuto una chance in Serie A con quella corazzata che era il Milan dell'epoca, Cozza si è dimostrato soltanto che grato al club meneghino.

“No, nessun dispiacere. Il Milan mi ha dato tanto perché mi ha fatto crescere come uomo e mi ha dato una possibilità incredibile rispetto a quello che potevo aspettarmi al sud. Ho avuto la fortuna di vincere anche una coppa, uno Scudetto, anche se non ero protagonista ma mi ha fatto realizzare l’inizio del sogno e poi mi ha permesso di trovare spazio in altre squadre”, ha chiosato 'Ciccio' Cozza.

