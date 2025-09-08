Milan, Orlando: “Fiorentina? Sarei andato su Adli come regista”

È probabile che Yacine Adli lasci a breve il Milan per l'Al-Shabab. Secondo Orlando, la Fiorentina avrebbe dovuto puntare ancora su di lui
Yacine Adli non è mai stato così vicino a lasciare definitivamente il Milan. Il centrocampista francese di origine algerina è molto vicino all'Al-Shabab, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, in cui ha giocato l'anno scorso. Eppure l'annata di Adli non è stata affatto male: 5 gol e 7 assist in 35 presenze. Allo stesso modo, anche il club rossonero ha deciso di non voler puntare più su di lui. La dirigenza e l'allenatore, addirittura, hanno scelto di farlo allenare con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Con grande professionalità, il centrocampista ha rispettato tale decisione in attesa di un'offerta convincente da parte di un'altra squadra. Ora l'offerta giusta sembra arrivata.
Orlando su Adli
—
Detto ciò, sorge spontanea una domanda: perché la Fiorentina non ha puntato ancora su di lui? Oppure un'altra squadra italiana di media classifica? Nel corso di 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, Massimo Orlando ha dato il suo parere sul tema. Di seguito, si riportano le sue parole.