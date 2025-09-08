Milan, Orlando: “Fiorentina? Sarei andato su Adli come regista”

Yacine Adli non è mai stato così vicino a lasciare definitivamente il Milan. Il centrocampista francese di origine algerina è molto vicino all'Al-Shabab, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, in cui ha giocato l'anno scorso. Eppure l'annata di Adli non è stata affatto male: 5 gol e 7 assist in 35 presenze. Allo stesso modo, anche il club rossonero ha deciso di non voler puntare più su di lui. La dirigenza e l'allenatore, addirittura, hanno scelto di farlo allenare con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Con grande professionalità, il centrocampista ha rispettato tale decisione in attesa di un'offerta convincente da parte di un'altra squadra. Ora l'offerta giusta sembra arrivata.