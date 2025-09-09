Zambrotta: 'Gattuso, un amico: gli auguro il Mondiale. Ma la Nazionale ...'

Gianluca Zambrotta , ex giocatore - tra le altre - di Juventus , Milan e Barcellona - ha parlato, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non soltanto di Serie A e del big match Juventus-Inter alle porte, ma anche di Nazionale Italiana e del suo ex compagno di squadra, Gennaro Gattuso .

Zambrotta su Gattuso: "Di Rino si può solo parlare bene"

«Lo conosco dall’Under 21, siamo stati compagni di stanza e poi ci siamo trovati in Nazionale e al Milan - ha ricordato Zambrotta -. Di Rino si può parlare solo bene, come uomo e allenatore: è un amico, una grande persona con un grande cuore. È stato un buon inizio, con due vittorie che valgono punti pesanti e soprattutto regalano entusiasmo e fiducia ai ragazzi. Adesso serve costanza: la strada verso il Mondiale è lunga e piena di insidie. Ma io ci credo e gli auguro di riuscirci».