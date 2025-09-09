Zambrotta: 'Gattuso, un amico: gli auguro il Mondiale. Ma la Nazionale ...'

È innegabile, però, come la Nazionale Italiana stia vivendo un momento piuttosto problematico, quasi di transizione. Non è più la corazzata di un tempo, non si qualifica a un Mondiale dal 2014 e fatica a produrre giocatori di qualità a getto continuo. Zambrotta ha provato a capire quali possano essere i problemi dell'Italia attuale.
"Prima i top club avevano blocchi di titolari in Nazionale. Ora ..."—
«Fino a quando c’ero io, i top club avevano dei blocchi di titolari italiani che si ritrovavano in Nazionale. Oggi forse l’unica è l’Inter: la Juventus ha tre titolari, il Milan nessuno. Questo si ripercuote sulla Nazionale, complica la vita al selezionatore», ha commentato l'ex esterno offensivo rossonero.
«Anche io ho esordito a 21 anni e giocavo nel Bari, però c’erano Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Alessandro Nesta. Tutti giocavano partite internazionali per anni. Nel 1982 e nel 2006, gli anni dei Mondiali vinti, c’erano dei blocchi di calciatori di grandi squadre e per l’allenatore era molto più facile. Da questo non si può scappare», ha chiosato poi Zambrotta sul tema.
