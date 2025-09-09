Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Parla Orlando: “Adli? Lasciar partire uno così è un azzardo!”

INTERVISTE

Parla Orlando: “Adli? Lasciar partire uno così è un azzardo!”

Calciomercato Milan, si tratta per Adli all'Al-Shabab: ecco cosa manca
Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Yacine Adli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Yacine Adli, centrocampista, ancora per poco, del Milan con un passato in prestito alla Fiorentina. Ecco, di seguito, le sue parole:

Orlando: "Adli? Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse. Farlo partire..."

—  

Se per la Fiorentina era meglio confermare Adli: "Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".

LEGGI ANCHE

Su chi si aspetta un segnale di ripresa:"Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui".

IL CASO ADLI

Dopo l'avventura alla Fiorentina in prestito, Yacine Adli fa ritorno a Milano, ma finisce immediatamente fuori progetto e viene relegato al Milan Futuro, squadra che milita in Serie D. Il centrocampista francese non è riuscito a convincere Massimiliano Allegri ed è ormai molto vicino all'addio.

LEGGI ANCHE: Saelemaekers, l'intoccabile del Milan di Allegri: ecco perché giocherà sempre >>>

Il club di via Aldo Rossi infatti, dopo la cessione in prestito di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero negli anni 90', sta lavorando alla sua cessione: il giocatore sarebbe prossimo al trasferimento in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Shaba. Va ricordato che, in Arabia Saudita, il mercato è ancora aperto, e l'operazione può concretizzarsi nei prossimi giorni.

Leggi anche
Taibi: “Adli? E’ uno che in Italia serviva, non al Milan ma…”
Taibi: “Milan? Finalmente stanno costruendo per il futuro. L’allenatore è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA