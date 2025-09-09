Orlando: "Adli? Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse. Farlo partire..."

Se per la Fiorentina era meglio confermare Adli: "Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".