Milan-Cremonese 1-2, highlights della brutta sconfitta rossonera | VIDEO

Il Milan giocherà di nuovo il prossimo venerdì in casa del Lecce: una partita già importante per i rossoneri che devono già reagire dopo il brutto Ko casalingo.
MILAN-CREMONESE
Il Milan di Massimiliano Allegri, perde, 1-2, a 'San Siro' contro la Cremonese al debutto nel campionato di Serie A 2025-2026: meritata la vittoria esterna della squadra di Davide Nicola. Ospiti in vantaggio al 28' con Federico Baschirotto, con un colpo di testa in area di rigore. Il pareggio rossonero arriva, nel recupero del primo tempo, sempre di testa e sempre grazie a un difensore, Strahinja Pavlović.
Nella ripresa, dopo un iniziale assalto del Milan, rovesciata pazzesca di Federico Bonazzoli (61') e stadio gelato per il gol-vittoria dei grigiorossi. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'. Ecco gli highlights della partita dal canale 'YouTube' di DAZN.
