Il fantasista chiede 3 milioni di euro l'anno o il prolungamento: altrimenti può andare via. La sua volontà è quella di andare al Milan. C'è anche la Lazio
Galatasaray, Zaniolo è tornato: segna ed esulta così | VIDEO
Dopo le opache e non edificanti esperienze vissute con le maglie di Fiorentina ed Atalanta, l'ultima stagione in Serie A ha sancito la definitiva rinascita del talento di Nicolò Zaniolo. Con la maglia dell'Udinese, l'attaccante italiano classe 1999 è tornato a esprimersi su livelli d'eccellenza. Il suo bottino parla chiaro: 6 gol e 7 assist messi a referto in 34 partite complessive tra campionato e Coppa Italia, sotto la guida del tecnico tedesco Kosta Runjaić. Prestazioni di alto profilo che hanno spinto il club friulano a esercitare il riscatto a titolo definitivo dal Galatasaray — proprietario del cartellino — per una cifra pari a 10 milioni di euro.
Il futuro del numero 10 a Udine è tutt'altro che certo, però, in vista della stagione 2026-2027. Subito dopo il riscatto, la società della famiglia Pozzo non ha infatti provveduto a rimodulare l'ingaggio del calciatore. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la dirigenza bianconera vorrebbe mantenere l'attuale stipendio di 1,8 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029. Una proposta che ha trovato la netta opposizione di Zaniolo e del suo agente, Claudio Vigorelli.
Le cifre dello scontro e lo scenario di mercatoLe richieste dell'entourage del giocatore sono chiare: Zaniolo pretende un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni di euro netti all'anno o, in alternativa, un prolungamento del contratto di altri due anni, spostando la scadenza al 30 giugno 2031. Con l'apertura ufficiale del calciomercato estivo fissata per lunedì 29 giugno, la situazione rischia di accendersi rapidamente. Se non si troverà un accordo, l'Udinese metterà il giocatore sul mercato al miglior offerente. Sebbene il portale specializzato Transfermarkt valuti il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, la bottega friulana è pronta a scatenare un'asta per spingere la valutazione finale ad almeno 20 milioni di euro.
Il Milan di Amorim in pole position e la suggestione LazioSempre secondo le indiscrezioni del 'CorSera', nei pensieri di Zaniolo c'è una forte preferenza per il Milan. Negli occhi della dirigenza rossonera è ancora viva la straordinaria prestazione dell'11 aprile scorso, quando il fantasista ha letteralmente trascinato l'Udinese in uno storico 0-3 a San Siro. Dal punto di vista tattico, il classe 1999 sarebbe l'innesto perfetto per il 3-4-2-1 del nuovo allenatore milanista Rúben Amorim, andando a posizionarsi come trequartista mancino che agisce partendo da destra, offrendo un'alternativa tricolore a Francisco Trincão.
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