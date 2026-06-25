Dopo le opache e non edificanti esperienze vissute con le maglie di Fiorentina ed Atalanta, l'ultima stagione in Serie A ha sancito la definitiva rinascita del talento di Nicolò Zaniolo. Con la maglia dell'Udinese, l'attaccante italiano classe 1999 è tornato a esprimersi su livelli d'eccellenza. Il suo bottino parla chiaro: 6 gol e 7 assist messi a referto in 34 partite complessive tra campionato e Coppa Italia, sotto la guida del tecnico tedesco Kosta Runjaić. Prestazioni di alto profilo che hanno spinto il club friulano a esercitare il riscatto a titolo definitivo dal Galatasaray — proprietario del cartellino — per una cifra pari a 10 milioni di euro.

Il futuro del numero 10 a Udine è tutt'altro che certo, però, in vista della stagione 2026-2027. Subito dopo il riscatto, la società della famiglia Pozzo non ha infatti provveduto a rimodulare l'ingaggio del calciatore. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la dirigenza bianconera vorrebbe mantenere l'attuale stipendio di 1,8 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029. Una proposta che ha trovato la netta opposizione di Zaniolo e del suo agente, Claudio Vigorelli.

Le cifre dello scontro e lo scenario di mercato

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Le richieste dell'entourage del giocatore sono chiare: Zaniolo pretende un adeguamento dell'ingaggio ao, in alternativa, un prolungamento del contratto di altri due anni, spostando la scadenza al 30 giugno 2031. Con l'apertura ufficiale delestivo fissata per lunedì 29 giugno, la situazione rischia di accendersi rapidamente. Se non si troverà un accordo, l'Udinese metterà il giocatore sul mercato al miglior offerente. Sebbene il portale specializzato Transfermarkt valuti il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, la bottega friulana è pronta a scatenare un'asta per spingere la valutazione finale ad almenoSempre secondo le indiscrezioni del 'CorSera', nei pensieri di Zaniolo c'è una forte preferenza per il. Negli occhi della dirigenza rossonera è ancora viva la straordinaria prestazione dell'11 aprile scorso, quando il fantasista ha letteralmente trascinato l'Udinese in uno storico 0-3 a San Siro. Dal punto di vista tattico, il classe 1999 sarebbe l'innesto perfetto per ildel nuovo allenatore milanista, andando a posizionarsi come trequartista mancino che agisce partendo da destra, offrendo un'alternativa tricolore aSullo sfondo resta vigile anche ladell'ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso. Questa pista di mercato presenta complesse problematiche di gestione dello spogliatoio. La convivenza all'interno del gruppo biancoceleste tra Zaniolo e Mattia Zaccagni risulterebbe infatti delicata, a causa di note vicende legate alla sfera personale e di gossip che in passato hanno già infiammato le cronache sportive.